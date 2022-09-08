موعد مباراة آرسنال وزيوريخ في الدوري الأوروبي 2022-2023 اليوم الخميس 8 سبتمبر 2022، حيث تنطلق اليوم أولى مباريات دور المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي الموسم الجديد.

ويستهل آرسنال مشواره في الدوري الأوروبي هذا العام أمام نظيره النادي السويسري زيوريخ، وذلك في المباراة التي ستلعب اليوم مساءً على ملعب "كيبونبارك" في سويسرا، ويترقب عشاق المدفعجية مباراة فريقهم الذي يقدم مستويات ونتائج رائعة منذ انطلاقة الموسم تحت قيادة المدرب أرتيتا.

موعد مباراة آرسنال وزيوريخ في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

موعد مباراة آرسنال وزيوريخ في الدوري الأوروبي اليوم الخميس 8 سبتمبر 2022، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 7:45 م بتوقيت السعودية، وسيتم بث المباراة بين النادي الإنجليزي والنادي السويسري على شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

نابولي يكتسح ليفربول 4-1 ويضاعف من مشاكل كلوب