تشكيلة آرسنال المتوقعة أمام سبورتنج لشبونة اليوم في إياب الدوري الأوروبي 2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة مساء اليوم.

يستضيف نادي آرسنال اليوم نظيره سبوتنج لشبونة البرتغالي على أرضية ملعب "استاد الإمارات" في إطار منافسات إياب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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اللقاء سيكون مثيرًا بلا شك، خاصة وأن مباراة الذهاب في البرتغال شهدت تعادلًا إيجابيًا بنتيجة 2-2 بين المدفعجية ولشبونة، ولن تكون مواجهة من السهل التوقع بنتيجتها النهائية لا سيما وأن كلا الفريقين يقدمان مستويات مميزة على الصعيد المحلي والأوروبي.

تشكيلة آرسنال المتوقعة أمام سبورتنج لشبونة اليوم في إياب الدوري الأوروبي

المدرب: ميكيل أرتيتا

التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: تيرنر

خط الدفاع: تومياسو ، ساليبا ، كيويور ، زينشينكو

خط الوسط: فييرا ، بارتي ، تشاكا

خط الهجوم: نيلسون ، مارتينيلي ، روي