تشكيلة آرسنال المتوقعة أمام كريستال بالاس اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز 2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة مساء اليوم.

يستضيف نادي آرسنال اليوم نظيره نادي كريستال بالاس على أرضية ملعب "استاد الإمارات" في إطار منافسات الجولة 28 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023.

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وستنطلق صافرة مباراة أرسنال ضد كريستال بالاس اليوم الأحد 19 مارس 2023 في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 6:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عُمان.

ويطمح عشاق المدفعجية أن يواصل الفريق بقيادة ميكيل أرتيتا اعتلاء صدارة البريميرليغ، من خلال تحقيق الفوز اليوم وتوسيع الفارق مع الملاحق المباشر مانشستر سيتي.

تشكيلة آرسنال المتوقعة أمام كريستال بالاس اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

المدرب: ميكيل أرتيتا

التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: أرون رامسدايل

خط الدفاع: بن وايت ، روب هولدينغ ، غابرييل ماغاليس ، أولكسندر زينشينكو

خط الوسط: مارتن أوديغارد ، توماس بارتي ، غرانيت تشاكا

خط الهجوم: بوكايو ساكا ، لياندرو تروسارد ، غابرييل مارتينيلي