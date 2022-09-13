تشكيلة أتلتيكو مدريد المتوقعة أمام باير ليفركوزن اليوم في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى ملعب المباراة والقنوات الناقلة لهذا اللقاء.

وسيحل اليوم الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية نادي أتلتيكو مدريد الإسباني ضيفًا على نظيره نادي باير ليفركوزن الألماني على ملعب "باي أرينا"، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويتطلع اليوم مشجعي أتلتيكو مدريد أن يواصل فريقهم على نفس النسق خلال دوري أبطال أوروبا، خاصة بعد أن تمكن الفريق تحت قيادة سيميوني من تحقيق الفوز في المباراة الماضية أمام بورتو البرتغالي بنتيجة 2-1.

تشكيلة أتلتيكو مدريد المتوقعة أمام باير ليفركوزن اليوم في دوري أبطال أوروبا

تشكيلة أتلتيكو مدريد المتوقعة أمام باير ليفركوزن اليوم في دوري أبطال أوروبا تناقلتها بعض المواقع والمصادر الأوروبية، وبحسب ما جاء في التقارير خلال الساعات الماضية، فإن دييغو سيميوني سيعتمد خطة لعب 3-5-2، وستتضمن تشكيلة أتلتيكو مدريد المتوقعة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: أوبلاك

الدفاع: رينيلدو – فيتسل - خيمينيز

الوسط: مولينا – لورنتي – كوكي – ليمار - كاراسكو

الهجوم: موراتا – جواو فيليكس

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