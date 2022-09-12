موعد مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى ملعب المباراة والقنوات الناقلة لهذا اللقاء الذي يعد قمة يوم الثلاثاء في دوري الأبطال.

ويلتقي الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 نادي بايرن ميونخ الألماني مع نادي برشلونة الإسباني ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، حيث ستلعب المباراة على أرض البايرن على ملعب "أليانز أرينا"، ويدخل كلا الفريقين بثلاث نقاط بعد فوز كلاهما في الجولة الأولى.

والجميع يترقب هذه المواجهة النارية التي تحمل في طياتها ثأر قديم بسبب النتيجة التاريخية التي تغلب فيها بايرن على برشلونة 8-2، وبحسب مشجعي البلوغرانا فقد حان وقت الانتقام والتعويض تحت قيادة تشافي وفريقه المدجج بالأسماء والنجوم المميزين وعلى رأسهم ماكنة التهديف البولندية روبرت ليفاندوفسكي.

موعد مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

موعد مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 هو الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 في تمام الساعة 10:00 م بتوقيت السعودية، وستكون هذه المواجهة المنتظرة على ملعب "أليانز أرينا" في ألمانيا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري الأبطال.

ومن المقرر بث مباراة بايرن ميونخ الألماني وبرشلونة الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

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