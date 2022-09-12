موعد مباراة ليفربول وأياكس في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى ملعب المباراة والقنوات الناقلة لهذا اللقاء الذي يعد أبرز اللقاءات يوم الثلاثاء في دوري الأبطال.

ويلتقي الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 نادي ليفربول الإنجليزي مع نادي أياكس أمستردام الهولندي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، حيث ستلعب المباراة على أرض الريدز على ملعب "آنفليد".

ويترقب الجميع هذه المواجهة الحماسية، حيث أن ليفربول تحت قيادة كلوب لن يضيع ثلاث نقاط أخرى خاصة بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام نابولي، في حين أن أياكس المتحدي لن يكون خصمًا سهلًا في الآنفيلد، خاصة بعد الانتصار العريض بأربعة أهداف نظيفة في مباراته الأولى في دوري الأبطال أمام رينجرز.

موعد مباراة ليفربول وأياكس في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

موعد مباراة ليفربول وأياكس في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 هو الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 في تمام الساعة 10:00 م بتوقيت السعودية، وستكون هذه المواجهة المنتظرة على ملعب "آنفيلد" في ليفربول ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري الأبطال.

ومن المقرر بث مباراة ليفربول الإنجليزي وأياكس الهولندي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 2 HD Premium.

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