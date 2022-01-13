تشكيلة أتلتيكو مدريد المتوقعة أمام بلباو اليوم في كأس السوبر الإسباني

يخوض أتلتيكو مدريد مواجهة صعبة ومنتظرة اليوم الخميس أمام خصمه أتلتيك بلباو على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض في السعودية ضمن نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وتقام المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناة الرياضية السعودية SSC6 HD بتعليق سمير المعيرفي و SSC5 HD بتعليق حمد العنزي.

تشكيلة أتلتيكو مدريد المتوقعة أمام أتلتيك بلباو اليوم في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني (بطريقة 4-4-2):

المدرب: دييغو سيميوني.

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: ماركوس يورينتي، خوسيه ماريا خيمينيز، ماريو هيرموسو، رينان لودي.

خط الوسط: توماس ليمار، رودريغو دي بول، كوكي، يانيك فيريرا كاراسكو.

خط الهجوم: آنخيل كوريا، لويس سواريز.