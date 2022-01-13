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تشكيلة أتلتيك بلباو المتوقعة أمام أتلتيكو في كأس السوبر الإسباني

منشور 13 كانون الثّاني / يناير 2022 - 08:18
أتلتيك بلباو يترقب مواجهة غريمه أتلتيكو مدريد
أتلتيك بلباو يترقب مواجهة غريمه أتلتيكو مدريد

يواجه أتلتيك بلباو غريمه أتلتيكو مدريد اليوم الخميس على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض بالمملكة العربية السعودية ضمن نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

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وتقام المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناة الرياضية السعودية SSC6 HD بتعليق سمير المعيرفي و SSC5 HD بتعليق حمد العنزي.

تشكيلة أتلتيك بلباو المتوقعة أمام أتلتيكو مدريد اليوم في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني (بطريقة 4-4-2):

المدرب: مارسيلينو غارسيا تورال.

حراسة المرمى: أوناي سيمون.
خط الدفاع: أوسكار دي ماركوس، يراي ألفاريز، إينيغو مارتينيز، ميكيل بالينزياغا.
خط الوسط: أليخاندر بيرينغير، أوير زاراغا، داني غارسيا، إيكر مونياين.
خط الهجوم: راؤول غارسيا، نيكو ويليامز.

كلمات دالة:أتلتيك بلباوأتلتيكو مدريدكأس السوبر الإسباني

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