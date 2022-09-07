تشكيلة أتلتيكو مدريد المتوقعة أمام بورتو اليوم في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 هي ضمن قائمة اهتمامات مشجعي ومحبي فرقة سيميوني المميزة دفاعيًا وبدنيًا، حيث أن اليوم أول مباراة للنادي الإسباني في دور المجموعات أمام النادي البرتغالي.

ومن المقرر أن يستضيف اليوم أتلتيكو مدريد نظيره بورتو البرتغالي على ملعب "ميتروبوليتانو" في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية، في المباراة التي ستبث عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.

تشكيلة أتلتيكو مدريد المتوقعة أمام بورتو اليوم في دوري أبطال أوروبا

تشكيلة أتلتيكو المتوقعة أمام بورتو اليوم في دوري أبطال أوروبا تناقلتها بعض المواقع والمصادر الأوروبية منذ يوم أمس، وبحسب التقارير، فإن سيميوني قد يعتمد اليوم أمام بورتو خطة لعب 3-5-2، وسيكون ضمن تشكيلة اليوم المتوقعة الأسماء التالية:

الحراسة: غربيتش

الدفاع: خيمينيز – رينيلدو - فيتسل

الوسط: كاراسكو – ليمار – كوكي – لورنتي - مولينا

الهجوم: موراتا – جواو فيليكس

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