جدول مباريات اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022 تستمر فيه ليالي الأبطال والمواجهات المنتظرة بين الأندية الأوروبية في البطولة الأغلى على صعيد القارة بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2022-2023.
وتنطلق في اليوم الثاني من الجولة الأولى من دور المجموعات في الشامبيونز مجموعة من المباريات الحماسية التي يتوق عشاق كرة القدم لمتابعتها، حيث تلعب اليوم 8 مباريات، من أبرزها مباراة ليفربول ونابولي، وبالتأكيد مباراة إنتر مع بايرن ميونخ.
جدول مباريات اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022 والقنوات الناقلة
- دوري أبطال أوروبا – دور المجموعات الجولة الأولى
أياكس ضد رينجرز – الموعد: 7:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium
فرانكفورت ضد سبورتينغ لشبونة – الموعد: 7:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium
نابولي ضد ليفربول – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium
إنتر ضد بايرن ميونخ – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium
برشلونة ضد فيكتوريا بلزن – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 3 HD Premium
توتنهام ضد مارسيليا – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD XTRA
أتلتيكو مدريد ضد بورتو – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD XTRA
كلوب بروغ ضد باير ليفركوزن – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 3 HD English
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