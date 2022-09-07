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جدول مباريات اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022 والقنوات الناقلة

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

منشور 07 أيلول / سبتمبر 2022 - 06:14
جدول مباريات اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022 والقنوات الناقلة
جدول مباريات اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022 والقنوات الناقلة

جدول مباريات اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022 تستمر فيه ليالي الأبطال والمواجهات المنتظرة بين الأندية الأوروبية في البطولة الأغلى على صعيد القارة بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2022-2023.

وتنطلق في اليوم الثاني من الجولة الأولى من دور المجموعات في الشامبيونز مجموعة من المباريات الحماسية التي يتوق عشاق كرة القدم لمتابعتها، حيث تلعب اليوم 8 مباريات، من أبرزها مباراة ليفربول ونابولي، وبالتأكيد مباراة إنتر مع بايرن ميونخ.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022 والقنوات الناقلة

  • دوري أبطال أوروبا – دور المجموعات الجولة الأولى

أياكس ضد رينجرز – الموعد: 7:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium
فرانكفورت ضد سبورتينغ لشبونة – الموعد: 7:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium
نابولي ضد ليفربول – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium
إنتر ضد بايرن ميونخ – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium
برشلونة ضد فيكتوريا بلزن – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 3 HD Premium
توتنهام ضد مارسيليا – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD XTRA
أتلتيكو مدريد ضد بورتو – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD XTRA
كلوب بروغ ضد باير ليفركوزن – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 3 HD English

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