موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبورتو في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022، حيث يستعد محبي ليالي الأبطال لمشاهدة اللقاء الذي سيجمع بين النادي الإسباني والنادي البرتغالي ضمن مواجهات اليوم في الجولة الأولى من دور المجموعات.

أتلتيكو مدريد لم يحظى بتلك البداية المثالية هذا الموسم، حيث أنه يحتل المركز السابع في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 7 نقاط فقط، ويبعد عن متصدر الدوري النادي الملكي بفارق 5 نقاط، لذلك ينتظر جماهيرالأتلتيكو اليوم أن يقول دييغو سيميوني كلمته هذا المساء وأن يعيد ذكريات الماضي عندما كان يصل للمراحل النهائية في الشامبيونز.

على صعيد بورتو، فإن النادي البرتغالي ليس بالخصم السهل أبدًا، فهو يتربع على قمة ترتيب الدوري البرتغالي وهو ضمن المراكز الثلاث الأولى، ودائمًا ما يكون لهذا النادي صولات وجولات على صعيد المنافسات الأوروبية.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبورتو في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبورتو في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 هو اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022، حيث يستضيف الأتلتيكو نظيره بورتو على ملعب "الميتروبوليتانو"، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

ومن المقرر أن يتم بث مباراة أتلتيكو مدريد وبورتو في دوري أبطال أوروبا اليوم الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية، والقناة الناقلة لهذا اللقاء هي قناة beIN Sports HD XTRA 2.

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