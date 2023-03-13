تشكيلة أتلتيكو مدريد المتوقعة أمام جيرونا اليوم في الدوري الإسباني 2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة في الأسبوع 25.

يخوض نادي أتلتيكو مدريد اليوم مواجهة خارج أرضه أمام خصمه نادي جيرونا على أرضية ملعب "مونتيليفي" في إطار منافسات الجولة 25 من مسابقة الليغا الإسبانية في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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ويطمح عشاق الأتليتي أن يتمكن الفريق من الفوز اليوم والمحافظة على ترتيبه في المركز الثالث في الدوري، لضمان مشاركته في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، خاصة أن صدارة الليغا باتت بعيدة نسبيًا وشبه محسومة لنادي برشلونة.

تشكيلة أتلتيكو مدريد المتوقعة أمام جيرونا اليوم في الدوري الإسباني

المدرب: دييغو سيميوني

التشكيلة: 3-5-2

حراسة المرمى: أوبلاك

خط الدفاع: خيمينيز ، سافيتش ، هيرموسو

خط الوسط: كاراسكو ، كوكي ، باريوس ، لورنتي ، مولينا

خط الهجوم: ديباي ، غريزمان