تشكيلة أتلتيكو مدريد المتوقعة أمام ريال مدريد اليوم في الدوري الإسباني نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى ملعب المباراة والقنوات الناقلة لهذا اللقاء اليوم في ديري مدريد في الليغا.

يدخل رجال سيميوني هذا المساء طامحين بأن يحققوا الفوز لكسر سلسلة انتصارات الميرينغي هذا الموسم، إلى جانب أن الأتلتيكو يريد التقدم في ترتيب الدوري الإسباني، خاصة وأنه حاليًا في المركز السابع برصيد 10 نقاط فقط، كما أن الفوز مهم اليوم خاصة بعد الخسارة المباراة الماضية أمام بنفيكا في دوري الأبطال.

ومن المقرر أن يتم بث مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد مساء اليوم الساعة 10:00 م بتوقيت السعودية، حيث سيحل الملكي ضيفًا على جاره في مدريد على ملعب "ميتروبوليتانو" ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني، على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

تشكيلة أتلتيكو مدريد المتوقعة أمام ريال مدريد اليوم في الدوري الإسباني

تشكيلة أتلتيكو مدريد المتوقعة أمام ريال مدريد اليوم تناقلتها بعض المواقع والمصادر الأوروبية، ومن المقرر أن يعتمد المدرب دييغو سيميوني خطة لعب 3-5-2، وسيدخل ضمن تشكيلة أتلتيكو مدريد اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: غربيتش

الدفاع: هيرموسو – فيتسل - رينيلدو

الوسط: مولينا – ليمار – لورنتي – دي بول - نيغويز

الهجوم: موراتا – جواو فيليكس

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