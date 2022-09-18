موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى ملعب المباراة والقنوات الناقلة لهذا اللقاء اليوم في ديربي مدريد.

يستعد اليوم عشاق الكرة الأوروبية لمتابعة ديري مدريد الناري بين متصدر الليغا الإسبانية نادي ريال مدريد ونظيره أتلتيكو مدريد، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

ويسعى الملكي خلال هذا اللقاء إلى مواصلة التألق والحفاظ على صدارة الدوري من خلال تحقيق الفوز السادس على التوالي في الدوري والوصول إلى النقطة 18 هذا الموسم، وذلك عند ملاقاة الجار في مدريد أتلتيكو على ملعب "ميتروبوليتانو" الذي يسعى لتعزيز ترتيبه في الدوري، حيث أنه يملك 10 نقاط حتى الآن ويحل في المركز السابع في سلم الترتيب.

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022، حيث يحل ريال مدريد ضيفًا على أتلتيكو مدريد على ملعب "ميتروبوليتانو" في تمام الساعة 10:00 م بتوقيت السعودية، في منافسات الجولة السادسة من الدوري الأسباني.

ومن المقرر أن يتم بث مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد على شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

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