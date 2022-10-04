تشكيلة أتلتيكو مدريد المتوقعة أمام كلوب بروغ اليوم في دوري أبطال أوروبا سنتعرف عليها فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى ملعب المباراة وبقية التفاصيل الخاصة بهذا اللقاء مساء اليوم.

سيحل اليوم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني ضيفًا على نظيره نادي كلوب بروغ البلجيكي على ملعب "جان برايدال"، وذلك ضمن منافسات دور المجموعات في دوري الأبطال، ويتطلع اليوم أتلتيكو للفوز على كلوب بروغ متصدر المجموعة، وذلك لمصالحة جماهيره بعد الخسارة الجولة الماضية أمام باير ليفركوزن.

تشكيلة أتلتيكو مدريد المتوقعة أمام كلوب بروغ اليوم في دوري أبطال أوروبا

تشكيلة أتلتيكو مدريد المتوقعة أمام كلوب بروغ اليوم في دوري أبطال أوروبا تناقلتها المواقع والمصادر الأوروبية، وبحسب آراء المحللين الرياضيين فقد يعتمد مدرب الأتلتيكو دييغو سيميوني خطة لعب 4-1-4-1، وسيدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: أوبلاك

الدفاع: رينيلدو – خيمينيز – سافيتش - مولينا

الوسط: فيتسل – كاراسكو – نيغويز – كوكي - لورنتي

الهجوم: موراتا

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