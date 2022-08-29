تشكيلة أتلتيكو مدريد المتوقعة اليوم أمام فالنسيا في الدوري الإسباني 2022-2023 تناقلتها بعض التقارير والمصادر الأوروبية، ومن خلال هذه المقالة نستعرض معكم أبرز الاختيارات التي اعتمدها المدرب دييغو سيميوني.

ويسعى أتلتيكو مدريد اليوم إلى تحقيق الانتصار وحصد الثلاث النقاط عندما يلتقي مع فالنسيا هذا المساء على ملعب الميستايا، حيث أن مستوى فرقة سيميوني حتى الآن في الدوري الإسباني متذبذب، فقد حققوا الفوز في أول جولة، في حين تعرضوا للخسارة على يد فياريال في الجولة الثانية الأسبوع الماضي.

تشكيلة أتلتيكو مدريد المتوقعة اليوم أمام فالنسيا في الدوري الإسباني

تشكيلة أتلتيكو مدريد المتوقعة اليوم أمام فالنسيا تم تناقلها عبر بعض المواقع والمصادر والأوروبية، ومعظمها أجمع على أن المدير الفني دييغو سيميوني قد يعتمد على الأسماء التالية في تشكيلة اليوم وهي:

الحراسة: أوبلاك

الدفاع: خيمينيز – فيستل – رينيلدو – كاراسكو

الوسط: يورينتي – كوكي – ليمار – ساؤول

الهجوم: موراتا – جواو فيليكس

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

بنزيمة يمنح ريال مدريد الفوز على إسبانيول وصدارة الليغا