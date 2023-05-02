تشكيلة أرسنال المتوقعة أمام تشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي 2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، إلى جانب موعد مباراة أرسنال ضد تشيلسي، المعلق والقنوات الناقلة.

يستضيف نادي أرسنال اليوم نظيره نادي تشيلسي على أرضية ملعب "الإمارات" في إطار منافسات الجولة 34 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023.

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الجانرز يتطلع تحت قيادة المدرب ميكيل أرتيتا إلى العودة لسكة الانتصارات وخاصة خلال ما تبقى من الموسم، وذلك على أمل تعثر السيتي واستعادة الصدارة لتحقيق حلم التتويج الغائب عن النادي لسنوات طويلة.

تشكيلة أرسنال المتوقعة أمام تشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي 2023

المدرب: ميكيل أرتيتا

التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: رامسديل

خط الدفاع: وايت ، هولدينغ ، ماجاليس ، زينشينكو

خط الوسط: أوديغارد ، بارتي ، تشاكا

خط الهجوم: ساكا ، خيسوس ، مارتينيلي

موعد مباراة أرسنال ضد تشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي 2023

من المقرر أن تنطلق صافرة البداية في مباراة أرسنال وتشيلسي اليوم في الجولة 34 من مسابقة البريميرليغ في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية والأردن ومصر والسودان وقطر.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وتشيلسي والمعلق

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال أمام تشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023 هي شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium، بصوت المعلق حسن العيدروس.