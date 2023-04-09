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تشكيلة أرسنال المتوقعة أمام ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي 2023

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 09 نيسان / أبريل 2023 - 09:15
(Photo by Glyn KIRK / AFP)
(Photo by Glyn KIRK / AFP)

تشكيلة أرسنال المتوقعة أمام ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي 2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة مساء اليوم في الأسبوع 30.

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يحل نادي أرسنال اليوم ضيفًا على أرضية ملعب "أنفيلد" لمواجهة نادي ليفربول في إطار منافسات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 22-23.

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المواجهة لن تكون سهلة أمام الريدز وخاصة في الأنفيلد، ولكن جماهير المدفعجية يعولون على الفريق الذي لم يخفق في تحقيق الفوز داخل وخارج أرضه في آخر 7 لقاءات خاضها في البريميرليغ. 

تشكيلة أرسنال المتوقعة أمام ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي 2023

المدرب: ميكيل أرتيتا

التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: رامسديل

خط الدفاع: زينشينكو ، ماغاليس ، هولدينغ ، وايت

خط الوسط: تشاكا ، بارتي ، أوديغارد

خط الهجوم: تروسارد ، خيسوس ، ساكا


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