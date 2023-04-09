تشكيلة أرسنال المتوقعة أمام ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي 2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة مساء اليوم في الأسبوع 30.

يحل نادي أرسنال اليوم ضيفًا على أرضية ملعب "أنفيلد" لمواجهة نادي ليفربول في إطار منافسات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 22-23.

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المواجهة لن تكون سهلة أمام الريدز وخاصة في الأنفيلد، ولكن جماهير المدفعجية يعولون على الفريق الذي لم يخفق في تحقيق الفوز داخل وخارج أرضه في آخر 7 لقاءات خاضها في البريميرليغ.

تشكيلة أرسنال المتوقعة أمام ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي 2023

المدرب: ميكيل أرتيتا

التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: رامسديل

خط الدفاع: زينشينكو ، ماغاليس ، هولدينغ ، وايت

خط الوسط: تشاكا ، بارتي ، أوديغارد

خط الهجوم: تروسارد ، خيسوس ، ساكا