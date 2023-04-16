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تشكيلة أرسنال المتوقعة أمام وست هام يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 16 نيسان / أبريل 2023 - 09:27
(Photo by Glyn KIRK / AFP)
(Photo by Glyn KIRK / AFP)

تشكيلة أرسنال المتوقعة أمام وست هام يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي 22-23 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة مساء اليوم. 

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يحل آرسنال اليوم ضيفًا ثقيلًا على أرضية ملعب "استاد لندن الأولمبي" لمواجهة وست هام يونايتد في إطار منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023.

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ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية بين الجانرز والهامرز في تمام الساعة 4:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 5:00 مساءً بتوقيت الإمارات، على قناة beIN Sports 1 HD بصوت المعلق عصام الشوالي. 

تشكيلة أرسنال المتوقعة أمام وست هام يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي

المدرب: ميكيل أرتيتا
التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: رامسديل
خط الدفاع: زينشينكو ، ماغاليس ، هولدينغ ، وايت
خط الوسط: تشاكا ، بارتي ، أوديغارد
خط الهجوم: مارتينيلي ، خيسوس ، ساكا


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