تشكيلة أرسنال المتوقعة أمام وست هام يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي 22-23 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة مساء اليوم.

يحل آرسنال اليوم ضيفًا ثقيلًا على أرضية ملعب "استاد لندن الأولمبي" لمواجهة وست هام يونايتد في إطار منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023.

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ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية بين الجانرز والهامرز في تمام الساعة 4:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 5:00 مساءً بتوقيت الإمارات، على قناة beIN Sports 1 HD بصوت المعلق عصام الشوالي.

تشكيلة أرسنال المتوقعة أمام وست هام يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي

المدرب: ميكيل أرتيتا

التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: رامسديل

خط الدفاع: زينشينكو ، ماغاليس ، هولدينغ ، وايت

خط الوسط: تشاكا ، بارتي ، أوديغارد

خط الهجوم: مارتينيلي ، خيسوس ، ساكا