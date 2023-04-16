جدول مباريات اليوم الأحد 16 أبريل 2023 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل المواجهات في مختلف الدوريات والبطولات والقنوات الناقلة لها.

تستمر المنافسة في مباريات اليوم، وذلك على صعيد الدوريات الكبرى في أوروبا وأبرزها لقاء آرسنال ضد وست هام في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى جانب لقاء آخر يجمع نوتينغهام فورست ضد مانشستر يونايتد في الأسبوع 31، كما يلعب برشلونة اليوم ضد خيتافي في الجولة 29 من مسابقة الدوري الإسباني، ولقاء آخر مثير في نفس الجولة سيجمع بين فالنسيا وإشبيلية.

جدول مباريات اليوم الأحد 16 أبريل 2023 والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي الممتاز – الجولة 31

وست هام يونايتد ضد آرسنال – الموعد: 4:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

نوتينغهام فورست ضد مانشستر يونايتد – الموعد: 6:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني – الجولة 29

خيتافي ضد برشلونة – الموعد: 5:15 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1

فالنسيا ضد إشبيلية – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1

الدوري الإيطالي – الجولة 30

ساسولو ضد يوفنتوس – الموعد: 7:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: AD Sports 1 HD Premium

روما ضد أودينيزي– الموعد: 9:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: AD Sports 1 HD Premium

البطولة العربية للأندية – الدور الأول

الشباب ضد القوة الجوية – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: السعودية الرياضية 1