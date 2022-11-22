تشكيلة أستراليا المتوقعة لمواجهة فرنسا اليوم في كأس العالم 2022

يلاقي منتخب أستراليا نظيره الفرنسي اليوم الثلاثاء في لقاء مرتقب سيجري على ملعب أرضية ستاد الجنوب لحساب المجموعة الرابعة من كأس العالم قطر 2022.

وتقام المباراة بين حامل لقب البطولة الماضية وفريق "السوكيروس" في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية beIN Sports HD 1 Max بتعليق حفيظ دراجي، وAlkass EXTRA TWO HD بتعليق منتصر الأزهري، وAlkass EXTRA One HD بتعليق سمير المعيرفي.

تشكيلة أستراليا المتوقعة أمام فرنسا اليوم في كأس العالم 2022:

المدرب: غراهام أرنولد.

حراسة المرمى: ماثيو ريان.

خط الدفاع: ناثانيل آتكينسون، بايلي رايت، هاري سوتار، عزيز بيهيتش.

خط الوسط: جاكسون إيرفين، آرون موي، رايلي ماكغري.

خط الهجوم: ماثيو ليكي، ميتشيل ديوك، أوير مابيل.