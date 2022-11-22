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تشكيلة أستراليا المتوقعة لمواجهة فرنسا اليوم في كأس العالم 2022

منشور 22 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 01:24
منتخب أستراليا يستعد لمواجهة فرنسا (المصدر: أ ف ب)
منتخب أستراليا يستعد لمواجهة فرنسا (المصدر: أ ف ب)

يلاقي منتخب أستراليا نظيره الفرنسي اليوم الثلاثاء في لقاء مرتقب سيجري على ملعب أرضية ستاد الجنوب لحساب المجموعة الرابعة من كأس العالم قطر 2022.

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وتقام المباراة بين حامل لقب البطولة الماضية وفريق "السوكيروس" في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية beIN Sports HD 1 Max بتعليق حفيظ دراجي، وAlkass EXTRA TWO HD بتعليق منتصر الأزهري، وAlkass EXTRA One HD بتعليق سمير المعيرفي.

تشكيلة أستراليا المتوقعة أمام فرنسا اليوم في كأس العالم 2022:

المدرب: غراهام أرنولد.

حراسة المرمى: ماثيو ريان.
خط الدفاع: ناثانيل آتكينسون، بايلي رايت، هاري سوتار، عزيز بيهيتش.
خط الوسط: جاكسون إيرفين، آرون موي، رايلي ماكغري.
خط الهجوم: ماثيو ليكي، ميتشيل ديوك، أوير مابيل.

كلمات دالة:منتخب أستراليامنتخب فرنساكأس العالم 2022

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