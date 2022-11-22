يلاقي منتخب فرنسا خصمه الأسترالي اليوم الثلاثاء في المباراة التي ستجمعهما على أرضية ستاد الجنوب لحساب المجموعة الرابعة من كأس العالم قطر 2022.

وتقام المباراة بين حامل لقب البطولة الماضية وفريق "السوكيروس" في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية beIN Sports HD 1 Max بتعليق حفيظ دراجي، وAlkass EXTRA TWO HD بتعليق منتصر الأزهري، وAlkass EXTRA One HD بتعليق سمير المعيرفي.

تشكيلة فرنسا المتوقعة أمام أستراليا اليوم في كأس العالم 2022:

المدرب: ديدييه ديشامب.

حراسة المرمى: هوغو لوريس.

خط الدفاع: بينجامان بافارد، إبراهيما كوناتي، دايو أوباميكانو، لوكاس هيرنانديز.

خط الوسط: أوريليان تشواميني، أدريان رابيو، عثمان ديمبيلي، أنتوان غريزمان، كيليان مبابي.

خط الهجوم: أوليفييه جيرو.