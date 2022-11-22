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تشكيلة فرنسا المتوقعة أمام أستراليا اليوم في كأس العالم 2022

منشور 22 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 01:23
فرنسا تلاقي أستراليا اليوم (المصدر: أ ف ب)
فرنسا تلاقي أستراليا اليوم (المصدر: أ ف ب)

يلاقي منتخب فرنسا خصمه الأسترالي اليوم الثلاثاء في المباراة التي ستجمعهما على أرضية ستاد الجنوب لحساب المجموعة الرابعة من كأس العالم قطر 2022.

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وتقام المباراة بين حامل لقب البطولة الماضية وفريق "السوكيروس" في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية beIN Sports HD 1 Max بتعليق حفيظ دراجي، وAlkass EXTRA TWO HD بتعليق منتصر الأزهري، وAlkass EXTRA One HD بتعليق سمير المعيرفي.

تشكيلة فرنسا المتوقعة أمام أستراليا اليوم في كأس العالم 2022:

المدرب: ديدييه ديشامب.

حراسة المرمى: هوغو لوريس.
خط الدفاع: بينجامان بافارد، إبراهيما كوناتي، دايو أوباميكانو، لوكاس هيرنانديز.
خط الوسط: أوريليان تشواميني، أدريان رابيو، عثمان ديمبيلي، أنتوان غريزمان، كيليان مبابي.
خط الهجوم: أوليفييه جيرو.

كلمات دالة:منتخب فرنسامنتخب أسترالياكأس العالم 2022

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