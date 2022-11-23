تشكيلة ألمانيا المتوقعة أمام اليابان اليوم في كأس العالم 2022 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، إلى جانب أهم تفاصيل هذه المواجهة في المجموعة الخامسة.

يستعد منتخب ألمانيا اليوم لخوض أولى مبارياته في كأس العالم 2022 أمام منتخب اليابان في إطار منافسات المجموعة الخامسة، ويتطلع مشجعي المانشافت أن يتمكن الفريق في هذا المونديال من الذهاب بعيدًا في المنافسة وعدم الخروج مبكرًا من دور المجموعات كما حدث في 2018 في روسيا.

تشكيلة ألمانيا المتوقعة أمام اليابان اليوم في كأس العالم 2022

تشكيلة ألمانيا المتوقعة أمام اليابان اليوم في كأس العالم 2022 تناقلتها العديد من المواقع والمصادر الرياضية، وبحسب آخر التحليلات من المقرر أن يعتمد مدرب المانشافت هانز فليك خطة لعب 4-2-3-1، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: نوير

الدفاع: كيرير – سولي – روديغر - راوم

الوسط: كيميتش – غوريتسكا – غنابري – موسيالا - ساني

الهجوم: مولر

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

موعد مباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة