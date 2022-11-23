موعد مباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم 2022 نستعرضه لكم في هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة المنتظرة في المجموعة السادسة.

يبدأ اليوم منتخب المغرب مشواره في بطولة كأس العالم قطر 2022 بمواجهة قوية أمام كرواتيا في إطار منافسات المجموعة السادسة على استاد البيت، التي تضم كلًا من بلجيكا وكندا.

ويأمل مشجعي كرة القدم في العالم العربي أن يلحق أسود الأطلس اليوم بركب المنتخبات العربية التي قدمت مستويات مشرفة يوم أمس، وأن يتمكن زياش وحكيمي وبقية النجوم في الفريق من الفوز على كرواتيا.

موعد مباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

اليوم: الأربعاء 23 نوفمبر 2022

الموعد: 1:00 مساءً بتوقيت السعودية

المناسبة: كأس العالم – دور المجموعات

الملعب: استاد البيت

المعلق: جواد بدة

القناة: beIN Sports HD 1 Max

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