جدول مباريات كأس العالم اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل مواجهات اليوم في المجموعتين الخامسة والسادسة والقنوات الناقلة.

تتواصل المتعة الكروية اليوم في كأس العالم قطر 2022، حيث تنطلق مباريات المجموعتين الخامسة والسادسة والتي يترقب متابعتها عشاق كرة القدم في كل مكان، وأبرزها المغرب وكرواتيا التي يأمل فيها العالم العربي أن تخطو أسود الأطلس على خطى السعودية وتونس أمس اللذان قدما صورة مشرفة للمنتخبات العربية.

جدول مباريات كأس العالم اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة

كأس العالم 2022 – دور المجموعات

المغرب ضد كرواتيا – الموعد: 1:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 1 Max

ألمانيا ضد اليابان – الموعد: 4:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 1 Max

إسبانيا ضد كوستاريكا – الموعد: 7:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 1 Max

بلجيكا ضد كندا – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 1 Max

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