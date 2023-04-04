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تشكيلة أهلي جدة المتوقعة أمام الجبلين اليوم في دوري يلو السعودي 2023

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 04 نيسان / أبريل 2023 - 09:02
@ALAHLI_FC
تشكيلة أهلي جدة المتوقعة أمام الجبلين اليوم في دوري يلو السعودي 2023 (المصدر: تويتر الأهلي ALAHLI_FC@)

تشكيلة أهلي جدة المتوقعة أمام الجبلين اليوم في دوري يلو السعودي 2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة اليوم في الأسبوع 27. 

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يحل نادي أهلي جدة اليوم ضيفًا ثقيلًا على نظيره نادي الجبلين على أرضية ملعب "استاد الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي" في حائل، ضمن منافسات الجولة 27 من دوري يلو السعودي 22-23.

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ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في هذه المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وسيتم نقل المواجهة عبر شبكة قنوات السعودية الرياضية على قناة السعودية الرياضية 1 بصوت المعلق أحمد النفيسة. 

تشكيلة أهلي جدة المتوقعة أمام الجبلين اليوم في دوري يلو السعودي 2023

المدرب: بيتسو موسيماني

التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: محمد الربيعي

خط الدفاع: محمد المجحد ، ريان حامد ، باستوس ، ابراهيم الزبيدي

خط الوسط: ميلسي ، هشام فايق ، رياض بودبوز 

خط الهجوم: مودو بارو ، حسن العلي ، هيثم عسيري


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