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تشكيلة أهلي جدة المتوقعة أمام العروبة اليوم في دوري يلو السعودي

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 13 شباط / فبراير 2023 - 11:33
@ALAHLI_FC
تشكيلة أهلي جدة المتوقعة أمام العروبة اليوم في دوري يلو السعودي (المصدر: تويتر ALAHLI_FC@)

تشكيلة أهلي جدة المتوقعة أمام العروبة اليوم في دوري يلو السعودي نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة مساء اليوم في الأسبوع 21.

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بعد استعادة التوازن وتحقيق الفوز على الخلود في الجولة الماضية، يستعد الأهلي السعودي اليوم لخوض مواجهة قوية أمام العروبة على أرضية ملعب "استاد الأمير عبد الله الفيصل" في إطار منافسات الجولة 21 من دوري يلو 2023.

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ويتمنى عشاق الراقي أن يحقق الفريق اليوم بقيادة موسيماني فوزًا آخرًا للتربع على عرش صدارة الدوري، بالإضافة إلى المواصلة بنفس الأداء المميز للعودة إلى دوري روشن الموسم المقبل. 

تشكيلة أهلي جدة المتوقعة أمام العروبة اليوم في دوري يلو السعودي

المدرب: بيتسو موسيماني
التشكيلة: 4-3-3

  • حراسة المرمى: محمد الربيعي
  • خط الدفاع: مجرشي ، باستوس ، فهد الحمد ، الزبيدي
  • خط الوسط: مدني ، هشام فايق ، رياض بودبوز
  • خط الهجوم: الجهني ، عبد الله المقرن ، هيثم عسيري

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