تشكيلة أوروغواي المتوقعة لمواجهة غانا اليوم في مونديال قطر

يلتقي منتخب أوروغواي مع نظيره الغاني اليوم الجمعة في مواجهة مهمة يحتضنها ستاد الجنوب في ختام منافسات المجموعات الثامنة من بطولة كأس العالم قطر 2022.

جمع المنتخب الأميركي الجنوبي نقطة واحدة من مباراتين ليحتل المركز الرابع والأخير، فيما يأتي الفريق الإفريقي ثانياً في المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراتين.

تقام المباراة اليوم في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports HD 2 Max بتعليق أحمد البلوشي.

تشكيلة أوروغواي المتوقعة أمام غانا اليوم في كأس العالم 2022:

المدرب: دييغو ألونسو.

حراسة المرمى: سيرجيو روشيت.

خط الدفاع: خوسيه ماريا خيمينيز، دييغو غودين، سيباستيان كواتيس.

خط الوسط: غييرمو فاريلا، فيديريكو فالفيردي، رودريغو بينتانكور، ماتياس فيسينو، ماتياس أوليفيرا.

خط الهجوم: ماكسي غوميز، داروين نونيز.