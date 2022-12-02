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تشكيلة أوروغواي المتوقعة لمواجهة غانا اليوم في مونديال قطر

منشور 02 كانون الأوّل / ديسمبر 2022 - 10:06
أوروغواي مهددة بالخروج المبكر من كأس العالم (المصدر: أ ف ب)
أوروغواي مهددة بالخروج المبكر من كأس العالم (المصدر: أ ف ب)

يلتقي منتخب أوروغواي مع نظيره الغاني اليوم الجمعة في مواجهة مهمة يحتضنها ستاد الجنوب في ختام منافسات المجموعات الثامنة من بطولة كأس العالم قطر 2022.

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جمع المنتخب الأميركي الجنوبي نقطة واحدة من مباراتين ليحتل المركز الرابع والأخير، فيما يأتي الفريق الإفريقي ثانياً في المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراتين.

تقام المباراة اليوم في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports HD 2 Max بتعليق أحمد البلوشي.

تشكيلة أوروغواي المتوقعة أمام غانا اليوم في كأس العالم 2022:

المدرب: دييغو ألونسو.

حراسة المرمى: سيرجيو روشيت.
خط الدفاع: خوسيه ماريا خيمينيز، دييغو غودين، سيباستيان كواتيس.
خط الوسط: غييرمو فاريلا، فيديريكو فالفيردي، رودريغو بينتانكور، ماتياس فيسينو، ماتياس أوليفيرا.
خط الهجوم: ماكسي غوميز، داروين نونيز.

كلمات دالة:منتخب أوروغوايمنتخب غاناكأس العالم 2022

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