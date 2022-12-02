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تشكيلة غانا المتوقعة أمام أوروغواي اليوم في كأس العالم 2022

منشور 02 كانون الأوّل / ديسمبر 2022 - 09:57
غانا تتطلع لحسم التأهل اليوم (المصدر: أ ف ب)
غانا تتطلع لحسم التأهل اليوم (المصدر: أ ف ب)

يواجه منتخب غانا اليوم الجمعة غريمه الأوروغوياني على أرضية ستاد الجنوب لحساب المجموعة الثامنة من بطولة كأس العالم قطر 2022.

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جمع الفريق الإفريقي 3 نقاط من مباراتين جعلته يحتل المركز الثاني، فيما يحتل منتخب أوروغواي المركز الرابع بنقطة وحيدة.

تقام المباراة اليوم في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports HD 2 Max بتعليق أحمد البلوشي.

تشكيلة غانا المتوقعة أمام أوروغواي اليوم في كأس العالم 2022:

المدرب: أوتو أدو.

حراسة المرمى: لورانس آتسي زيغي.
خط الدفاع: طارق لامبتي، دانييل آمارتي، محمد ساليسو، جيديون مينساه.
خط الوسط: توماس بارتي، ساليس عبد الصمد، محمد قدوس، أندريه آيو، جوردان آيو.
خط الهجوم: إينياكي ويليامز.

كلمات دالة:منتخب غانامنتخب أوروغوايكأس العالم 2022

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