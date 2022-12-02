يواجه منتخب غانا اليوم الجمعة غريمه الأوروغوياني على أرضية ستاد الجنوب لحساب المجموعة الثامنة من بطولة كأس العالم قطر 2022.

جمع الفريق الإفريقي 3 نقاط من مباراتين جعلته يحتل المركز الثاني، فيما يحتل منتخب أوروغواي المركز الرابع بنقطة وحيدة.

تقام المباراة اليوم في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports HD 2 Max بتعليق أحمد البلوشي.

تشكيلة غانا المتوقعة أمام أوروغواي اليوم في كأس العالم 2022:

المدرب: أوتو أدو.

حراسة المرمى: لورانس آتسي زيغي.

خط الدفاع: طارق لامبتي، دانييل آمارتي، محمد ساليسو، جيديون مينساه.

خط الوسط: توماس بارتي، ساليس عبد الصمد، محمد قدوس، أندريه آيو، جوردان آيو.

خط الهجوم: إينياكي ويليامز.