تشكيلة أياكس المتوقعة أمام ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى ملعب المباراة والقنوات الناقلة لهذا اللقاء.

ويستضيف اليوم الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية نادي ليفربول الإنجليزي نظيره نادي أياكس أمستردام الهولندي على ملعب "آنفيلد"، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويعد هذا اللقاء من اللقاءات البارزة هذا المساء والذي تتجه إليه جميع الأنظار، حيث سيحل أياكس ضيفًا على ملعب الآنفيلد في مباراة أمام جماهير الريدز، ويطمح مشجعي أياكس هذا المساء أن يواصل الفريق تألقه خاصة بعد تحقيقه للانتصار في الجولة الأولى على رينجرز بنتيجة 4-0.

تشكيلة أياكس المتوقعة أمام ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا

تشكيلة أياكس المتوقعة أمام ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا تناقلتها بعض المواقع والمصادر الأوروبية، وبحسب ما جاء في التقارير خلال الساعات الماضية، فإن مدرب أياكس شرودر سيعتمد خطة لعب 4-3-3، وستتضمن تشكيلة أياكس المتوقعة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: باسفير

الدفاع: رينش – تيمبير – باسي - بليند

الوسط: تايلور – ألفاريز - برغيوس

الهجوم: قدوس – بيرغوين – تاديتش

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