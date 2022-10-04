تشكيلة أياكس المتوقعة أمام نابولي اليوم في دوري أبطال أوروبا سنتعرف عليها فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى ملعب المباراة وبقية التفاصيل الخاصة بهذا اللقاء مساء اليوم.

يستضيف اليوم نادي أياكس أمستردام الهولندي نظيره نادي نابولي الإيطالي على ملعب "يوهان كرويف"، وذلك ضمن منافسات دور المجموعات في دوري الأبطال، وبعد الخسارة الجولة الماضية أمام ليفربول، يتطلع اليوم أياكس لتحقيق فوز مهم على أرضه على حساب نابولي الذي يتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط.

تشكيلة أياكس المتوقعة أمام نابولي اليوم في دوري أبطال أوروبا

تشكيلة أياكس المتوقعة أمام نابولي اليوم في دوري أبطال أوروبا تناقلتها المواقع والمصادر الأوروبية، وبحسب آراء المحللين الرياضيين فقد يعتمد مدرب أياكس ألفريد شرودر خطة لعب 4-3-3، وسيدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: باسفير

الدفاع: رينش – تيمبير – باسي - بليند

الوسط: برغيوس – ألفاريز - تايلور

الهجوم: تاديتش – محمد قدوس - بيرغوين

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