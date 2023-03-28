تشكيلة إسبانيا المتوقعة أمام إسكتلندا اليوم في تصفيات يورو 2024 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة في الجولة الثانية من التصفيات.

يلعب منتخب إسبانيا مواجهة مهمة اليوم أمام نظيره منتخب إسكتلندا على أرضية ملعب "هامبدن بارك" في إطار منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا 2024.

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الماتادور الإسباني بقيادة المدرب لويس دي لا فوينتي كان قد تمكن من حصد أول ثلاث نقاط في التصفيات بعد الفوز في الجولة الأولى على منتخب النرويج بثلاثية نظيفة.

تشكيلة إسبانيا المتوقعة أمام إسكتلندا اليوم في تصفيات يورو 2024

المدرب: لويس دي لا فوينتي

التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: داني كارفاخال ، ناتشو فيرنانديز ، إيمريك لابورت ، خوسيه غايا

خط الوسط: ميكيل ميرينو ، رودري هيرنانديز ، فابيان رويز

خط الهجوم: أويارزابال ، ألفارو موراتا ، بابلو جافي