تشكيلة إسبانيا المتوقعة أمام البرتغال اليوم في دوري الأمم الأوروبية نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى ملعب المباراة والقنوات الناقلة لهذه المواجهة النارية مساء اليوم.

ويطمح اليوم منتخب إسبانيا لتأكيد التأهل على حساب المنتخب البرتغالي المتصدر للمجموعة من خلال تحقيق الفوز في اللقاء الذي سيقام في البرتغال على ملعب "مونيسيبال"، حيث أن المنتخب الإسباني في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، ولا بديل عن الفوز اليوم لضمان التأهل.

تشكيلة إسبانيا المتوقعة أمام البرتغال اليوم في دوري الأمم الأوروبية

تشكيلة إسبانيا المتوقعة أمام البرتغال اليوم في دوري الأمم الأوروبية تناقلتها بعض المواقع والمصادر الأوروبية، وبحسب آخر التحليلات، فقد يعتمد مدرب المتادور لويس إنريكي على خطة لعب 4-3-3، وستتضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: سيمون

الدفاع: كارفاخال – توريس – غارسيا - ألبا

الوسط: بيدري – رودري - كوكي

الهجوم: فيران توريس – موراتا - سارابيا

ولن تكون المباراة مذاعة على أي قناة عربية في الشرق الأوسط كما هو الحال في بقية مباريات البطولة، ولكن يمكن متابعة المواجهة من خلال التطبيق الرسمي للاتحاد الأوروبي والذي يحمل اسم UEFA TV.

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