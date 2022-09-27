موعد مباراة البرتغال وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى ملعب المباراة والقنوات الناقلة لهذه المواجهة النارية مساء اليوم.

يستضيف مساء اليوم منتخب البرتغال نظيره منتخب إسبانيا على ملعب "مونيسيبال"، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في دوري الأمم الأوروبية.

ومن المتوقع أن يحظى الجماهير بمنافسة شرسة بين المنتخبين، حيث يحتل المنتخب البرتغالي المركز الأول في المجموعة برصيد 10 نقاط، ويليه المنتخب الإسباني في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، لذلك سيسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز لضمان التأهل.

موعد مباراة البرتغال وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

موعد مباراة البرتغال وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022، وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 9:45 م بتوقيت السعودية على ملعب "مونيسيبال".

ولن تكون المباراة مذاعة على أي قناة عربية في الشرق الأوسط كما هو الحال في بقية مباريات البطولة، ولكن يمكن متابعة المواجهة من خلال التطبيق الرسمي للاتحاد الأوروبي والذي يحمل اسم UEFA TV.

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