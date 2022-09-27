موعد مباراة النرويج وصربيا في دوري الأمم الأوروبية نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى ملعب المباراة والقنوات الناقلة لهذا اللقاء مساء اليوم.

يستضيف مساء اليوم منتخب النرويج نظيره منتخب صربيا على ملعب "وليفال"، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في دوري الأمم الأوروبية.

ومن المتوقع أن تكون مواجهة نارية بين الفريقين، حيث أن منتخب النرويج لديه 10 نقاط، ونفس الشيء بالنسبة لمنتخب صربيا، لذا سيحسم لقاء اليوم هوية صاحب المركز الأول والمتاهل للدور المقبل.

موعد مباراة النرويج وصربيا في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

موعد مباراة النرويج وصربيا في دوري الأمم الأوروبية اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022، وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 9:45 م بتوقيت السعودية على ملعب "وليفال".

ولن تكون المباراة مذاعة على أي قناة عربية في الشرق الأوسط كما هو الحال في بقية مباريات البطولة، ولكن يمكن متابعة المواجهة من خلال التطبيق الرسمي للاتحاد الأوروبي والذي يحمل اسم UEFA TV.

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