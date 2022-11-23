تشكيلة إسبانيا المتوقعة أمام كوستاريكا اليوم في كأس العالم 2022 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، إلى جانب أهم تفاصيل هذه المواجهة في المجموعة الخامسة.

يستعد منتخب إسبانيا اليوم لخوض أولى مبارياته في كأس العالم 2022 أمام منتخب كوستاريكا في إطار منافسات المجموعة الخامسة، ويتطلع مشجعي الماتادور أن يتمكن الفريق تحت قيادة إنريكي من الوصول إلى مراحل متقدمة وإحياء أمجاد وذكريات 2010 حينما ظفر الإسبان بكأس العالم على حساب هولندا.

تشكيلة إسبانيا المتوقعة أمام كوستاريكا اليوم في كأس العالم 2022

تشكيلة إسبانيا المتوقعة أمام كوستاريكا اليوم في كأس العالم 2022 تناقلتها العديد من المواقع والمصادر الرياضية، وبحسب آخر التحليلات من المقرر أن يعتمد مدرب الماتادور لويس إنريكي خطة لعب 4-3-3، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: سيمون

الدفاع: كارفاخال – توريس – لابورت - ألبا

الوسط: جافي – بوسكيتس - بيدري

الهجوم: فيران توريس – موراتا - ويليامس

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