تشكيلة اليابان المتوقعة أمام ألمانيا اليوم في كأس العالم 2022 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، إلى جانب أهم تفاصيل هذه المواجهة في المجموعة الخامسة.

يستعد منتخب اليابان اليوم لبدء مشواره في كأس العالم 2022 بمواجهة قوية أمام منتخب ألمانيا في إطار منافسات المجموعة الخامسة، ويتطلع مشجعي الكمبيوتر الياباني أن يتمكن الفريق في هذا المونديال من الذهاب بعيدًا في المنافسة وعدم الخروج مبكرًا من دور الـ16 كما حدث في 2018 في روسيا.

تشكيلة اليابان المتوقعة أمام ألمانيا اليوم في كأس العالم 2022

تشكيلة اليابان المتوقعة أمام ألمانيا اليوم في كأس العالم 2022 تناقلتها العديد من المواقع والمصادر الرياضية، وبحسب آخر التحليلات من المقرر أن يعتمد مدرب اليابان هاجيمي مورياسو خطة لعب 4-2-3-1، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: جوندا

الدفاع: ناغاتومو – يوشيدا – تومياسو - ساكاي

الوسط: شيباساكي – موريتا – كوبو – كامادا - ايتو

الهجوم: مينامينو

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

موعد مباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة