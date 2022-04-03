تشكيلة إشبيلية المتوقعة أمام برشلونة اليوم في الليغا

يحل إشبيلية اليوم الأحد ضيفاً صعباً وثقيلاً على برشلونة في مواجهة قمة المرحلة الـ 30 من بطولة الدوري الإسباني (لا ليغا) والتي يشهدها ملعب كامب ناو.

وتقام المباراة بين ثاني الترتيب وصاحب المركز الرابع في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق عصام الشوالي.

تشكيلة إشبيلية المتوقعة أمام برشلونة اليوم في الدوري الإسباني (بطريقة

المدرب: جولين لوبيتيغي.

حراسة المرمى: ماركو ديميتروفيتش.

خط الدفاع: خيسوس نافاس، جولز كوندي، دييغو كارلوس، لودفيغ أوغستنسون.

خط الوسط: إيفان راكيتيتش، نيمانيا غوديلي، خوان خوردان.

خط الهجوم: لوكاس أوكامبوس، يوسف النصيري، خيسوس "تيكاتيتو" كورونا.