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تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام إشبيلية اليوم في الدوري الإسباني

منشور 03 نيسان / أبريل 2022 - 08:02
برشلونة يستضيف إشبيلية اليوم في قمة المرحلة 30 من الدوري الإسباني
برشلونة يستضيف إشبيلية اليوم في قمة المرحلة 30 من الدوري الإسباني

يستضيف برشلونة غريمه إشبيلية اليوم الأحد في مواجهة قمة نارية سيشهدها ملعب كامب ناو ضمن المرحلة الثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

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وتقام المباراة بين رابع الترتيب العام وصاحب المركز الثاني في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق عصام الشوالي.

تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام إشبيلية اليوم في الدوري الإسباني (بطريقة 4-3-3):

المدرب: تشافي هيرنانديز.

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيغين.
خط الدفاع: داني ألفيش، جيرارد بيكيه، إيريك غارسيا، جوردي آلبا.
خط الوسط: فرينكي دي يونغ، سيرجيو بوسكيتس، بيدري.
خط الهجوم: فيران توريس، بيير إيميريك أوباميانغ، عثمان ديمبيلي.

كلمات دالة:برشلونةإشبيليةالدوري الإسباني

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