يخوض إشبيلية مواجهة مهمة وصعبة اليوم الثلاثاء حين يستضيف خصمه فالنسيا على أرضية ملعب رامون سانشيز بيزخوان ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني (لا ليغا).

وتقام المباراة بين الفريق الأندلسي الذي يحتل المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط، وفريق الخفافيش صاحب المركز الثامن برصيد 14 نقطة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ويمكن مشاهدة هذا اللقاء عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق جواد بدة.

تشكيلة إشبيلية المتوقعة أمام فالنسيا اليوم في الدوري الإسباني (بطريقة 3-4-3):

المدرب: خورخي سامباولي.

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: غونزالو مونتيل، تانغاي نيانزو، ماركاو.

خط الوسط: خوسيه آنخيل كارمونا، إيفان راكيتيتش، نيمانيا غوديلي، ماركوس آكونيا.

خط الهجوم: أوليفر توريس، إيريك لاميلا، إيسكو آلاركون.