  1. الرئيسية
  2. رياضة
  3. تشكيلة فالنسيا المتوقعة أمام إشبيلية في الدوري الإسباني

تشكيلة فالنسيا المتوقعة أمام إشبيلية في الدوري الإسباني

منشور 18 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 11:17
فالنسيا في مهمة صعبة اليوم أمام إشبيلية (المصدر: أ ف ب)
فالنسيا في مهمة صعبة اليوم أمام إشبيلية (المصدر: أ ف ب)

يحل فالنسيا ضيفاً اليوم الثلاثاء على غريمه إشبيلية في مباراة مرتقبة يحتضنها ملعب رامون سانشيز بيزخوان لحساب الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني (لا ليغا).

اقرأ ايضاًتشكيلة إشبيلية المتوقعة أمام فالنسيا اليوم في الدوري الإسبانيتشكيلة إشبيلية المتوقعة أمام فالنسيا اليوم في الدوري الإسباني

وتقام المباراة بين فريق المدرب جينارو غاتوزو الذي يحتل المركز الثامن برصيد 14 نقطة، ومستضيفه الأندلسي صاحب المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ويمكن مشاهدة هذا اللقاء عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق جواد بدة.

تشكيلة فالنسيا المتوقعة أمام إشبيلية اليوم في الدوري الإسباني (بطريقة 4-3-3):

المدرب: جينارو إيفان غاتوزو.

حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي.
خط الدفاع: تييري كوريا، غابرييل باوليستا، إيراي كوميرت، خوسيه غايا.
خط الوسط: يونس موسى، نيكو، أندريه آلميدا.
خط الهجوم: جاستن كلايفرت، هوغو دورو، سامويل لينو.

كلمات دالة:فالنسياالدوري الإسبانيإشبيلية

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...