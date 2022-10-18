تشكيلة فالنسيا المتوقعة أمام إشبيلية في الدوري الإسباني

يحل فالنسيا ضيفاً اليوم الثلاثاء على غريمه إشبيلية في مباراة مرتقبة يحتضنها ملعب رامون سانشيز بيزخوان لحساب الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني (لا ليغا).

وتقام المباراة بين فريق المدرب جينارو غاتوزو الذي يحتل المركز الثامن برصيد 14 نقطة، ومستضيفه الأندلسي صاحب المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ويمكن مشاهدة هذا اللقاء عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق جواد بدة.

تشكيلة فالنسيا المتوقعة أمام إشبيلية اليوم في الدوري الإسباني (بطريقة 4-3-3):

المدرب: جينارو إيفان غاتوزو.

حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي.

خط الدفاع: تييري كوريا، غابرييل باوليستا، إيراي كوميرت، خوسيه غايا.

خط الوسط: يونس موسى، نيكو، أندريه آلميدا.

خط الهجوم: جاستن كلايفرت، هوغو دورو، سامويل لينو.