تشكيلة إشبيلية المتوقعة أمام مان سيتي اليوم في دوري أبطال أوروبا 2023

تشكيلة إشبيلية المتوقعة أمام مان سيتي اليوم في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 هي ضمن اهتمامات متابعي ومحبي الأندية الإسبانية، خاصة أن اليوم ستكون هناك مواجهة حماسية ومهمة أمام بطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي مانشستر سيتي.

ومن المقرر أن يستضيف نادي إشبيلية نظيره مان سيتي على ملعب " رامون سانشيز بيزخوان" اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 الساعة 10:00 م بتوقيت السعودية، وذلك في المباراة التي ستلعب ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2022-2023.

تشكيلة إشبيلية المتوقعة أمام مان سيتي اليوم في دوري أبطاال أوروبا 2023

كشفت بعض التقارير والمصادر الأوروبية عن تشكيلة إشبيلية المتوقعة اليوم أمام مان سيتي، وبحسب ما ورد فإن المدرب الإسباني جولين لوبيتيغي سيعتمد خطة لعب الفريق المعتادة، ومن المتوقع أن يدخل اليوم ضمن تشكيلة إشبيلية المتوقعة الأسماء التالية:

الحراسة: بونو

الدفاع: نافاس – نيانزو – فيرناندو - أكونيا

الوسط: جوردان – راكيتيتش – ديلاني – لاميلا – غوميز

الهجوم: يوسف النصيري

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