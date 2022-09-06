موعد مباراة مان سيتي وإشبيلية في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 هو اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022، حيث يترقب جمهور كرة القدم هذه المواجهة اليوم التي ستجمع بين بطل الدوري الإنجليزي والنادي الإسباني.

وتبدأ اليوم المنافسات الحماسية والمثيرة في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 في دور المجموعات، حيث تلعب اليوم 8 مباريات، ويترقب عشاق مانشستر سيتي اليوم كيف ستكون بداية هالاند مع السيتي في أول مواجهة له أمام إشبيلية ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

موعد مباراة مان سيتي وإشبيلية في دوري أبطال أوروبا 2023 والقنوات الناقلة

موعد مباراة مان سيتي وإشبيلية في دوري أبطال أوروبا 2023 هو اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022، حيث سيحل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي مساء اليوم ضيفًا على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" لمواجهة نادي إشبيلية الإسباني ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

ومن المقرر أن يتم بث مباراة مان سيتي وإشبيلية في تمام الساعة 10:00 م بتوقيت السعودية عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 3 HD Premium.

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