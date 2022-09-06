جدول مباريات اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 والقنوات الناقلة

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 سيكون جدولًا حافلًا ومليئًا بالمواجهات النارية والحماسية المنتظرة من قبل عشاق الساحرة المستديرة، حيث تنطلق اليوم أولى مباريات دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

ويترقب اليوم عشاق المواجهات المثيرة بين الأندية الأوروبية انطلاق منافسات دوري أبطال أوروبا 2022-2023، حيث ستلعب اليوم ثماني مباريات في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة ذات الأذنين.

ومن أبرز مواجهات اليوم هي لقاء حامل لقب دوري أبطال أوروبا نادي ريال مدريد مع نادي سلتيك الاسكتلندي، بالإضافة إلى القمة المنتظرة التي ستجمع بين باريس سان جيرمان ويوفنتوس، أيضًا ستكون هناك مواجهة نارية بين بطل الدوري الإنجليزي مان سيتي مع نادي إشبيلية الإسباني.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 و القنوات الناقلة

دوري أبطال أوروبا 2022-2023 – الجولة الأولى

دينامو زغرب ضد تشيلسي – الموعد: 7:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

بوروسيا دورتموند ضد كوبنهاغن – الموعد: 7:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium

باريس سان جيرمان ضد يوفنتوس – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

سلتيك ضد ريال مدريد – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium

إشبيلية ضد مان سيتي – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 3 HD Premium

سالزبورغ ضد ميلان – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD XTRA

لايبزيغ ضد شاختار – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 3 HD English

دوري يلو السعودي 2022-2023 – الجولة الثالثة

الفيصلي ضد هجر – الموعد: 6:50 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: القنوات الرياضية السعودية

الجبلين ضد أحد – الموعد: 7:20 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: القنوات الرياضية السعودية

العين ضد القيصومة – الموعد: 8:35 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: القنوات الرياضية السعودية

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

الدوري الإيطالي: أودينيزي يدك شباك روما برباعية نظيفة