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تشكيلة إكوادور المتوقعة لملاقاة هولندا في كأس العالم 2022

منشور 25 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 07:28
منتخب إكوادور (المصدر: أ ف ب)
منتخب إكوادور (المصدر: أ ف ب)

يواجه منتخب إكوادور نظيره الهولندي اليوم الجمعة على أرضية ستاد خليفة الدولي لحساب المجموعة الأولى من بطولة كأس العالم قطر 2022.

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افتتح الإكوادوريون مشوارهم في المونديال بالتغلب على المنتخب القطري صاحب الضيافة بهدفين دون رد في الجولة الأولى، أما الهولنديون فأسقطوا بدورهم منتخب السنغال بالنتيجة ذاتها.

تقام مباراة اليوم في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports HD 1 Max بتعليق عامر الخوذيري.

تشكيلة إكوادور المتوقعة أمام هولندا اليوم في كأس العالم 2022:

المدرب: غوستافو ألفارو.

حراسة المرمى: هيرنان غالينديز.
خط الدفاع: أنجيلو بريسيادو، بييرو هينكابي، فيليكس توريس، بيرفيس إيستوبينيان.
خط الوسط: غونزالو بلاتا، جيغسون مينديز، مويسيس كايسيدو، روماريو إيبارا.
خط الهجوم: إينير فالنسيا، ميكايل إيسترادا.

كلمات دالة:منتخب هولندامنتخب إكوادوركأس العالم 2022

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