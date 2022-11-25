تشكيلة هولندا الممكنة لملاقاة الإكوادور اليوم في مونديال 2022

يواجه منتخب هولندا خصمه الإكوادوري مساء اليوم الجمعة على أرضية ستاد خليفة الدولي لحساب المجموعة الأولى من بطولة كأس العالم قطر 2022.

وتغلب "الطواحين" في الجولة الأولى على منتخب السنغال بهدفين نظيفين، فيما تفوق الإكوادوريون على المنتخب القطري صاحب الضيافة بنفس النتيجة.

تقام مباراة اليوم في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports HD 1 Max بتعليق عامر الخوذيري.

تشكيلة هولندا المتوقعة أمام إكوادور اليوم في كأس العالم 2022:

المدرب: لويس فان خال.

حراسة المرمى: أندريس نوبيرت.

خط الدفاع: ماتيس دي ليخت، فيرجيل فان دايك، نايثان آكي.

خط الوسط: دينزل دومفريس، ستيفين بيرغويس، فرينكي دي يونغ، دالي بليند، كودي غاكبو.

خط الهجوم: ممفيس ديباي، ستيفين بيرغفاين.