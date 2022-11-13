تشكيلة إنتر المتوقعة أمام أتالانتا اليوم في الدوري الإيطالي 2022-2023 نستعرضها لكم في هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة اليوم المقرر انطلاقها الساعة 2:30 مساءً بتوقيت السعودية عبر قنوات أبو ظبي الرياضية.

يستعد إنتر ميلان اليوم لخوض مواجهة خارج أرضه أمام أتالانتا على ملعب "جيويس" في إطار منافسات الجولة 15 من الدوري الإيطالي، وستكون هذه المباراة الأخيرة في الدوري هذا العام، استعدادًا لمنافسات كأس العالم قطر 2022 التي تنطلق 20 نوفمبر الأحد القادم.

تشكيلة إنتر المتوقعة أمام أتالانتا اليوم في الدوري الإيطالي

تشكيلة إنتر المتوقعة أمام أتالانتا اليوم في الدوري الإيطالي تناقلتها عدة مواقع ومصادر رياضية عالمية خلال الساعات الماضية، وبحسب آخر التحليلات من المقرر أن يعتمد المدرب فيليبو إنزاغي على خطة لعب 3-5-2، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: أونانا

الدفاع: باستوني – أتشيربي - سكرينيار

الوسط: ديماركو – مخيتيريان – كالهانغولو – باريلا - دومفريس

الهجوم: لاوتارو مارتينيز - دجيكو

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