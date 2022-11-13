جدول مباريات اليوم الأحد 13 نوفمبر 2022 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز المواجهات والمواعيد الكروية اليوم والقنوات الناقلة لها.

تختتم اليوم معظم المباريات والمنافسات في مختلف الدوريات العالمية، وذلك استعدادًا لمنافسات كأس العالم قطر 2022 والتي تنطلق في 20 نوفمبر الأحد القادم، وستكون هناك مواجهات قوية قبل فترة التوقف الدولي، من أبرزها مواجهة مانشستر يونايتد اليوم أمام فولهام في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جدول مباريات اليوم الأحد 13 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي – الجولة 16

برايتون ضد أستون فيلا – الموعد: 5:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium

فولهام ضد مانشستر يونايتد – الموعد: 7:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium

الدوري الإيطالي – الجولة 15

أتالانتا ضد إنتر ميلان – الموعد: 2:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: AD Sports Premium 1

روما ضد تورينو – الموعد: 5:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: AD Sports Premium 1

ميلان ضد فيورنتينا – الموعد: 8:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: AD Sports Premium 1

يوفنتوس ضد لاتسيو – الموعد: 10:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: AD Sports Premium 1

الدوري الفرنسي – الجولة 15

باريس سان جيرمان ضد أوكسير – الموعد: 3:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

موناكو ضد مارسيليا – الموعد: 10:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

برينتفورد يصعق مانشستر سيتي ويهزمه على أرضه