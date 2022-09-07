تشكيلة إنتر المتوقعة أمام بايرن ميونخ اليوم في دوري أبطال أوروبا تحظى باهتمام خاص من عشاق الينراتزوري، حيث يبدأ اليوم النادي الإيطالي أولى مبارياته في مجموعة الموت التي ينافس فيها على بطاقة المركز الأول نادي برشلونة أيضًا.

ويستضيف اليوم نادي إنتر نظيره الألماني بايرن ميونخ على ملعب "سان سيرو" في المباراة الأولى ضمن دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2022-2023، وتنطلق صافرة البداية الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية.

تشكيلة إنتر المتوقعة أمام بايرن ميونخ اليوم في دوري أبطال أوروبا

تشكيلة إنتر المتوقعة أمام بايرن ميونخ اليوم في دوري أبطال أوروبا تناقلتها بعض المواقع والمصادر الأوروبية، وبحسب ما ورد فإن فيليبو إنزاغي مدرب إنتر ميلان سيعتمد خطة لعب 3-5-2 وسيكون ضمن تشكيلة إنتر المتوقعة االيوم الأسماء التالية:

الحراسة: هاندانوفيتش

الدفاع: سكرينيار – باستوني – دي فري

الوسط: ديماركو – كالهانغولو – بروزفيتش – باريلا - دومفريس

الهجوم: دجيكو – لاوتارو مارتينيز

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