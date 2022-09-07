موعد مباراة إنتر وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022، حيث يترقب الجميع قمة مواجهات اليوم في الجولة الأولى من دور المجموعات بين النادي الإيطالي والنادي الألماني.

ويبدأ اليوم إنتر أولى مبارياته في الشامبيونز مع نظيره بايرن ميونخ في المجموعة التي أطلق عليها مجموعة الموت، حيث يتواجد فيها أيضًا برشلونة.

ويتوقع اليوم مشجعي إنتر ميلان أن يقدم فريقهم كل ما لديه في المباراة التي ستلعب على أرضه، خاصة بعد الخسارة الأخيرة في الدوري الإيطالي أمام ميلان بنتيجة 3-2، وهو ما أصاب عشاق النيراتزوري بخيبة أمل.

على صعيد بايرن لا جديد يذكر ولا قديم يعاد، فالنادي الألماني مستقر نسبيًا في الدوري الألماني ويحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعد 5 جولات، وليس بعيدًا عن أصحاب المراكز الأولى، حيث أن الفارق نقطة فقط.

موعد مباراة إنتر وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

موعد مباراة إنتر وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 هو اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022، حيث سيحل البافاري ضيفًا على إنتر على ملعب "سان سيرو"، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

ومن المقرر أن يتم بث مباراة إنتر وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا اليوم الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية، والقناة الناقلة لهذا اللقاء هي قناة beIN Sports 2 HD Premium.

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